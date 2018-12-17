مصادر اللقاء التشاوري للـMTV: لا نشترط أن يستقبلنا الحريري فاستقباله لنا "تحصيل حاصل"

أوضحت مصادر "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" لقناة الـ"MTV"، "أنّنا ننتظر ما سيحمله المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ لنبني على الشيء مقتضاه".

وركّزت على "أنّنا لا نشترط أن يستقبلنا رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، فاستقباله لنا سيكون"تحصيلًا حاصلًا" إذا نجحت وساطة ابراهيم".

من جهتها، أكّدت مصادر مطلعة للـ"MTV"، "أنّنا قد نرى ولادة الحكومة في الأيام المقبلة قبل عطلة الأعياد".