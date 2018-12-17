مصادر اللقاء التشاوري للـMTV: لا نشترط أن يستقبلنا الحريري فاستقباله لنا "تحصيل حاصل"

أوضحت مصادر "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" لقناة الـ"MTV"، "أنّنا ننتظر ما سيحمله المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لنبني على الشيء مقتضاه".
وركّزت على "أنّنا لا نشترط أن يستقبلنا رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، فاستقباله لنا سيكون"تحصيلًا حاصلًا" إذا نجحت وساطة ابراهيم".
من جهتها، أكّدت مصادر مطلعة للـ"MTV"، "أنّنا قد نرى ولادة الحكومة في الأيام المقبلة قبل عطلة الأعياد".
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