أمطار متفرقة غدا مع تساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس متقلب على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط الأمطار المتفرقة خاصة في الفترة الصباحية مع تساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.
الأربعاء: غائم جزئيّاً صباحاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم مع رياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ابتداءً من المساء و تكون مترافقة بعواصف رعدية ،كما تتساقط الثلوج فتلامس 1700م وما فوق.
الخميس: غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا و تكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة. تخف حدة الامطار ابتداءً من بعد الظهر ،كما تتساقط الثلوج فتلامس 1600م وما فوق.
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