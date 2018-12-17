أمطار متفرقة غدا مع تساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس متقلب على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​، تتساقط ​الأمطار​ المتفرقة خاصة في الفترة الصباحية مع تساقط ​الثلوج​ الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئيّاً صباحاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم مع رياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ابتداءً من المساء و تكون مترافقة بعواصف رعدية ،كما ت​تساقط الثلوج​ فتلامس 1700م وما فوق.

الخميس: غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا و تكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة. تخف حدة ​الامطار​ ابتداءً من بعد الظهر ،كما تتساقط الثلوج فتلامس 1600م وما فوق.