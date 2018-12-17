باسيل افتتح ريسيتالا ميلاديا في وزارة الخارجية للمرة الاولى

افتتح وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، الريسيتال الميلادي الذي تحتضنه ​وزارة الخارجية​ للمرة الاولى، بحضور وزاري ونيابي وديبلوماسي واعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي.

وأحيت الريسيتال الفنانة ​عبير نعمة​ التي شكرت للوزير باسيل دعوتها لاحياء الحفل، متمنية "ان تحمل الاعياد المجيدة الفرح والامل". بعدها أنشدت نعمة مجموعة من الترانيم الخاصة بالمناسبة بلغات عدة منها العربية والفرنسية والارمينية والسريانية والايطالية.

وفي بداية الاحتفال رحب الوزير باسيل بالحضور، مؤكدا على "المعاني السامية التي يحملها ​عيد الميلاد​"، آملا "ان تحمل السنة الجديدة كل الخير والسلام لجميع الدول".