أبو زيد: وقفة قرياني تعبير عن تمسك جيشنا بكل ذرّة تراب

أشاد النائب السابق ​أمل أبو زيد​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، بـ "الضابط في ​الجيش اللبناني​ الذي تصدّى لقوات الاحتلال الاسرائيلية في ​ميس الجبل​"، مشيراً إلى أن "أقلّ ما يُقال عن الضابط في الجيش اللبناني محمد قرياني إنه مثال الرجولة والعنفوان وإن وقفته البطولية في وجه جنود العدو الاسرائيلي هي وقفة عزّ وكبرياء وتعبير عن تمسك جيشنا البطل بل ذرّة من تراب الوطن ورفضه أي انتهاك لسيادتنا وحدودنا". وحيّا أبو زيد "جرأة ضباطنا وجنودنا ونتمنى للمؤسسة العسكرية دوام الشرف والتضحية والوفاء".

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