الحريري استقبل وفدا من مدرسة الفرير الجميزة واخر من المركز الاسلامي عائشة بكار

استقبل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في "بيت الوسط" وفدا من مدرسة القلب الأقدس-الفرير ​الجميزة​، برئاسة مدير المدرسة سليم جريج الذي أوضح على الأثر أنه قدم للحريري دعوة لحضور افتتاح السنة اليوبيلية الـ125 للمدرسة، التي ستقام برعاية رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ يوم الجمعة في 21 الشهر الجاري.

كذلك استقبل الحريري وفدا من المركز الإسلامي في ​عائشة بكار​ برئاسة المهندس ​علي نور الدين​ عساف وحضور رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد عساف.

بعد اللقاء، قال المهندس عساف أن "الوفد تشرف بزيارة الحريري، المرجعية السياسية والوطنية الجامعة، وأطلعته على أعمال وإنجازات المركز، وخصوصا النشاط المميز على الصعيد الوطني والاجتماعي والثقافي والخيري. كما عرض لدولته المشاريع المستقبلية المنوي تنفيذها، وشكره على دعمه ومواكبته له. كما كان بحث في أوضاع ​مدينة بيروت​، ولا سيما منطقة عائشة بكار، لجهة الطلب إلى ​بلدية بيروت​ الإسراع بإطلاق المشاريع التنموية والبيئية في هذه المنطقة".

وأكد الوفد للحريري دعمه الكامل والمطلق لمواقفه وسياسة الاعتدال التي ينتهجها، وأنه يبارك خطواته ويقف إلى جانبه صفا واحدا، لما يقوم به من جهود كبيرة وجبارة لإنجاز ​تشكيل الحكومة​ العتيدة، مطالبا الجميع بمد يد العون وتسهيل مهمة التشكيل، وعدم وضع العراقيل، والتزام نصوص الدستور و​اتفاق الطائف​".