ضاهر: نؤيد المحافظة على البيئة في موازاة حماية الصناعة

أعلن النائب ​ميشال ضاهر​ في بيان تأييده "أي عمل أو إجراء يهدف للمحافظة على ​البيئة​ والحد من ​التلوث​"، مشددا على "ضرورة التعاون بين ​القطاع الخاص​ ومؤسسات الدولة كافةً من ضمن مقاربة شاملة لضمان حماية جميع اللبنانيين من أخطار التلوث البيئي، خاصة وأن أي ضرر ناتج عن التلوث سيصيب عائلاتنا وأولادنا بالضرر".

وإذ أكد "الإستعداد لتدارك أي خطأ من الصناعيين"، أشار إلى أنه "في المقابل يجب أن تكون المعالجة موضوعية وفعّالة آخذة بعين الإعتبار الأضرار الإقتصادية والإجتماعية التي ستنتج عن استمرار اعتماد طريقة المعالجة العشوائية المعتمدة حاليا، والتي تعتبر تدميرية لقطاع ​الصناعة​ و​الاقتصاد​ الوطني عامة".