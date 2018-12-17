الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة على 3 مراحل

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 17 كانون الأول 2018 ما بين الساعة 5:03 والساعة 6:49، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 960 مترًا".
ونوّهت في بيان، إلى أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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