الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة على 3 مراحل

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 17 كانون الأول 2018 ما بين الساعة 5:03 والساعة 6:49، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 960 مترًا".

ونوّهت في بيان، إلى أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".