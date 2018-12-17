قائد الجيش عرض مع قائد اليونيفيل للأوضاع على الحدود الجنوبية

القتى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستفانو ديل كول (Stefano Del Col) على رأس وفد مرافق، وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية.
كما استقبل رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس، يرافقه رولان رحال، بالإضافة إلى رئيس جمعية "المرشدية الوطنية" الشيخ الدكتور خطار القنطار، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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