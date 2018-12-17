قائد الجيش عرض مع قائد اليونيفيل للأوضاع على الحدود الجنوبية

القتى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان اللواء ستفانو ديل كول (Stefano Del Col) على رأس وفد مرافق، وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية.

كما استقبل رئيس بلدية ​الشياح​ ​ادمون غاريوس​، يرافقه رولان رحال، بالإضافة إلى رئيس جمعية "المرشدية الوطنية" الشيخ الدكتور خطار القنطار، وجرى التداول في شؤون مختلفة.