وزير داخلية فرنسا: 8 أشخاص قتلوا نتيجة احتجاجات حركة السترات الصفراء

أكد وزير الداخلية الفرنسي ​كريستوف كاستانير​ أن "8 أشخاص قتلوا نتيجة ​احتجاجات​ حركة "السترات الصفراء" التي اندلعت منذ أكثر من شهر".

ودعا كاستانير المحتجين إلى "التوقف عن النزول إلى المحاور المرورية" مشددا على أن "هذا العدد من الضحايا تكلفة كبيرة للغاية".

ولفت الى أن "جميع الضحايا سقطوا في حوادث مرورية حول الحواجز".

وأشار الى أن "​الشرطة الفرنسية​ أخلت المحاور المرورية من المحتجين في مطلع الأسبوع وستستمر في فعل ذلك".