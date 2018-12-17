جاويش أوغلو: لم أقل إننا سنعمل مع الأسد

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، خلال كلمة أمام ​البرلمان التركي​، أن "التصريحات التي أدلى بها الأحد، لا تتضمن ما يشير إلى أن ​تركيا​ ستعمل مع الرئيس السوري ​بشار الأسد​".

ولفت أوغلو إلى "أنني أجبت على سؤال حول ما إذا كنّا سنعمل مع الأسد في حال فوزه ب​انتخابات​ نزيهة؟"، مشيراً إلى "أنني أجبت أنه إذا جرت هكذا انتخابات فالكل سيراجع مواقفه، لم أقل شيئا يعني إننا سنعمل مع الأسد أو أننا نصوّب ما يفعله، ولن نقول".