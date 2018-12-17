جاويش أوغلو: لم أقل إننا سنعمل مع الأسد

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال كلمة أمام البرلمان التركي، أن "التصريحات التي أدلى بها الأحد، لا تتضمن ما يشير إلى أن تركيا ستعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد".
ولفت أوغلو إلى "أنني أجبت على سؤال حول ما إذا كنّا سنعمل مع الأسد في حال فوزه بانتخابات نزيهة؟"، مشيراً إلى "أنني أجبت أنه إذا جرت هكذا انتخابات فالكل سيراجع مواقفه، لم أقل شيئا يعني إننا سنعمل مع الأسد أو أننا نصوّب ما يفعله، ولن نقول".
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