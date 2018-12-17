قاسمي: تصريحات ترامب حول السعودية غريبة وعبثية

انتقدت وزارة ​الخارجية الإيرانية​ موقف الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، من العلاقات بين بلاده و​السعودية​ على خلفية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، واستمرار الحرب في ​اليمن​.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ​بهرام قاسمي​، في مؤتمر صحفي له أن "ترامب لايمتلك ​سياسة​ خارجية أساسا وثبت لتوه أنه "حينما يستيقظ كل صباح يتخذ سياسة ويطلق تصريحا ويطرح أمورا بصورة غير مدروسة ودون الالتفات إلى تداعياتها".

واعتبر قاسمي أن "تصريح ترامب بشأن إعطائه الأولوية لحفظ العلاقة مع السعودية على حساب قضية خاشقجي كان غريبا وعبثيا"، مضيفا أنه "لا أساس له وهو يثبت أنه بعيد عن المنطق والانصاف وأن سعر ​الدولار​ وكمية بيع ​السلاح​ أهم عنده من القيم الإنسانية".

وفي سياق متصل، لفت إلى أنه "لا يمكن تحديد مصير الشعب اليمني بواسطة السلاح والمال".