استقالة صهر روحاني من منصب رئيس المسح الجيولوجي في إيران بعد اتهامات بالمحسوبية

أفادت وكالة الأنباء ال​إيران​ية الرسمية (ارنا)، بأنّ "صهر الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، كمبيز مهدي زادة، استقال من منصبه بعد فترة قصيرة جدًّا من تعيينه رئيسًا للمسح الجيولوجي في إيران، في ضوء اتهامات بالمحسوبية".

وأوضحت أنّ "مهدي زادة لفت في رسالة استقالته إلى "أنّني أشكركم على ثقتكم بي واستدعائي للعمل إلى جانبكم في هذه الوزارة، ولكنّني أطلب منكم إعفائي من الخدمة حتّى أواصل نشاطاتي العلمية والبحثية".

وتمّ تعيين مهدي زادة وهو في مطلع الثلاثينيات، في المنصب البارز في وزارة الصناعات والتعدين السبت. وأثارت هذه الخطوة انتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي ومن بعض أعضاء البرلمان.