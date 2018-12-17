وزير خارجية اليمن: ممتنون لمساعي غريفيث لتحقيق السلام في اليمن

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في بيان، أن "الحكومة اليمنية تحفظت على ما ورد في إفادة المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي"، مشيراً إلى أن "الحكومة اتستغربت انتقاد المبعوث للحكومة بالتحفظ على الإطار العام للمشاورات، وعدم الإشارة إلى رفض الحوثيين لمبادرة فتح مطار صنعاء، والورقة الاقتصادية".
ولفت اليماني إلى "امتنان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الشخصي لمساعي المبعوث الخاص لليمن الصادقة للبحث عن سبل تحقيق السلام المستدام في بلادي اليمن".
وشدد اليماني على أنه "وفقا لمحادثات سابقة مع المبعوث الأممي فإنه من المفترض به التشاور حولها مع الرئيس هادي قبل الإعلان عنها، خاصة وأن الجولة القادمة لا يجب أن تنعقد بدون تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جولة السويد".
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