وزارة السياحة الأردنية: ارتفاع الدخل السياحي عام 2018 إلى نحو 5 مليارات دولار

أعلنت وزارة السياحة الأردنية أنّ "ارتفاع الدخل السياحي للأردن منذ بداية العام وحتّى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، إذ وصل إلى 3 مليارات و455 مليون دينار (حوالي خمسة مليارات دولار)".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الإرتفاع قد تحقّق بفضل الأداء المميّز للقطاع السياحي وبفضل توالي الإرتفاعات في مؤشرات أداء القطاع السياحي المسجّلة"، مبيّنةً أنّ "مجموعات الدول الأوروبية قد تصدّرت أعداد سياح المبيت بنسبة بلغت 51,5 بالمئة تلتها دول آسيا والباسيفيك بنسبة 24,4 بالمئة، والدول الأميركية بنسبة 22,9 بالمئة والدول الإفريقية بنسبة ارتفاع بلغت 21,6 بالمئة".
مع الإشارة إلى أنّ الدخل السياحي للأردن سجّل حوالي 4,6 مليار دولار في عام 2017 وحوالي 4,1 مليار دولار في عام 2016.
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