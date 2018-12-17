عمار كشف عن نهب مليار دولار: الانماء والاعمار مسؤول عن فيضان الرملة البيضاء

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​ الى ان "فيضان ​الرملة البيضاء​ كشف عدم معرفة مصير المليار ​دولار​ المصروفة لمحطات تكرير ​مياه الصرف الصحي​ والمياه الاسنة في ​بيروت​"، ولفت الى ان "​حزب الله​ شكل لجنة من النواب لدراسة هذه الملفات، وكل مقدمات الموضوع اصبحت متوفرة من حيث الوثائق التي تثبت نهب وسرق مبلغ المليار دولار".

واوضح عمار في حديث تلفزيوني، ان حزب الله يعتمد ​سياسة​ الدليل، اضاف "اقولها بصريح العبارة ​مجلس الانماء والاعمار​ هو المسؤول عن ما حدث في بيروت".