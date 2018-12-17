اليونيفيل اعلنت العثور على 4 أنفاق اثنين منها يعبران الخط الأزرق

أكدت قيادة "​اليونيفيل​"، في بيان، أن "اليونيفيل تتابع بنشاط التطورات المتعلقة باكتشاف أنفاق على ​الخط الأزرق​ من قبل ​الجيش الإسرائيلي​"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي أبلغ "اليونيفيل" أنه اكتشف حتى الآن أربعة أنفاق على طول الخط الأزرق".

ولفتت إلى أن "الفرق التقنية التابعة لليونيفيل قامت بإجراء عدد من عمليات تفتيش المواقع جنوب الخط الأزرق من أجل تقصّي الحقائق، واستناداً إلى التقييم المستقل لليونيفيل، أكدت "اليونيفيل" حتى الآن وجود جميع الأنفاق الأربعة بالقرب من الخط الأزرق في شمال إسرائيل".

واعتبرت أنه "وبعد إجراء مزيد من التحقيقات التقنية بشكل مستقل وفقاً لولايتها، يمكن لليونيفيل في هذه المرحلة أن تؤكد أن اثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق، وهذه تشكل انتهاكات لقرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701"، مشيرة إلى أن "هذه مسألة مدعاة للقلق الشديد، واليونيفيل تواصل التحقيقات التقنية في هذا الإطار".

وأعلنت قيادة "اليونيفيل" أنها طلبت من السلطات ال​لبنان​ية ضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقاً لمسؤوليات ​حكومة​ لبنان عملاً ب​القرار 1701​.

وأوضحت أن الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل لا يزال هادئا، مع الاشارة الى أن ​قيادة اليونيفيل​ منخرطة بشكل كامل مع الأطراف لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق وتفادي أي سوء فهم من أجل الحفاظ على الهدوء في منطقة العمليات.