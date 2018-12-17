تواصل فعاليات مبادرة محاربة الأنيميا والسمنة والتقزم في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس :

واصلت مبادرة محاربة الأنيميا والسمنة والتقزم، اليوم الإثنين، فعالياتها بمحافظة الأقصر لليوم الثاني على التوالي.

قال الدكتور محمود عبدالوهاب، مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الأقصر، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي "إدارة التأمين الصحي لطلاب المدارس" تعمل على إجراء المسح الطبي الخاص بالمبادرة المقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف مدير عام التأمين الصحي بالأقصر، أنه حتى اليوم الإثنين، تم إجراء المسح الطبي على 365 تلميذًا وتلميذة بمدرسة أرمنت الحيط الجديدة الابتدائية بأرمنت، و406 تلاميذ وتلميذات بمدرسة بيومي الزناتي الجديدة الابتدائية بإسنا، و353 تلميذًا وتلميذة بمدرسة العوامية الابتدائية المشتركة بالأقصر، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل المدارس الـ3 المذكورة على مستوى محافظة الأقصر.

وأشار "عبدالوهاب" إلى أن فعاليات مبادرة محاربة الأنيميا والسمنة والتقزم مستمرة حتى يوم الخميس المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري من أجل تحقيق صحة أفضل لأبنائنا بالمنشآت التعليمية.

تضم الفرقة الطبية المتواجدة بكل مدرسة طبيبًا وممرضين وفني معمل ومُدخل بيانات.