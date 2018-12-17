التحالف العربي يثمن جهود "بن سلمان" في التوصل إلى تفاهم باليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد طيار ركن تركي المالكي، ترحيب قيادة القوات المشتركة للتحالف باتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التحالف يثمّن استجابة الحكومة الشرعية بالانخراط والمشاركة الإيجابية في المشاورات.

وأوضح المالكي - في مؤتمر صحفي حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين - أن الجهود التي تقدمها المملكة ودول التحالف تثبت للعالم أجمع سعيها إلى استتباب الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار الدولي في الوقت الذي تسعى فيه بعض الأطراف بذهاب اليمن إلى المجهول، لافتًا إلى أن الاتفاق يعد خطوة لإعادة الحكومة الشرعية ومؤسساتها بما يتفق مع القرارات الأممية.

وأفاد بأن الاتفاق يقوم بإعادة ميليشيا الحوثي إلى طاولة المفاوضات من خلال نتاج الضغط العسكري الشامل والمتواصل المتزامن في الجبهات، مثمنًا جهود الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للدفع بالتوصل إلى تفاهمات بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي.

وأكد العقيد المالكي أن المملكة ودول التحالف تؤكد أهمية الالتزام من قبل ميليشيا الحوثي بما يجري الاتفاق عليه، وألا تعود لما كانت تقوم به من خروقات للهدن السابقة، معتبرًا ذلك اختبارًا حقيقيًا أمام المجتمع الدولي.

وشدد على أن التحالف يدعم الجهود كافة لإنجاح ما جرى التوصل إليه ليكون بمثابة بداية بناء الثقة بين الأطراف اليمنية لمواصلة المفاوضات بخطوات أكبر لإعادة الأمن والاستقرار للأراضي اليمنية كافة وكذلك تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى رسالة المبعوث الخاص إلى الحكومة اليمنية الشرعية ولبدأ سريان الهدنة عند منتصف الليل.

وحول موقف العمليات العسكرية، أكد العقيد المالكي أن الجيش الوطني وقيادة القوات المشتركة للتحالف ما زالت تواصل عملياتها الاعتراضية ، مشيرًا إلى أنه في محور باقم جرى السيطرة على قرن باقم وما تزال العمليات مستمرة باتجاه الحماقي والزماح ومزارع محرز، فيما جرى السيطرة في محور كتاف على تبة القيادة والتبة البيضاء وجبل الباحة حيث ما تزال العمليات مستمرة بدعم من التحالف.

وأوضح أنه في محور البقع جرى تنفيذ عمليات اعتراضية هجومية من الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف، كما نفذت قوات الجيش الوطني في محور حجة عمليات اعتراضية هجومية جرى خلالها السيطرة عليها، مؤكدًا أن العمليات ما تزال مستمرة بينما استهدفت القوات الشرعية في محور الضالع مواقع تجمعات للميليشيات بالهاونات عيار 120 و82 ملم.

وبشأن الانتهاكات الحوثية، أكد المالكي مواصلة الميليشا زرع الألغام في البحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، ما اعتبره انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني، مشيرًا إلى أن إجمالي الألغام البحرية التي جرى إزالتها منذ بداية العمليات بلغ 90 لغمًا.