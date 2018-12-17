غدًا.. رئيس الوزراء في العاشر من رمضان لمناقشة مشكلات "المستثمرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب :
يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مجلس الأمناء بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، لبحث مشكلات المدينة، بحضور المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.
ويناقش "مدبولي" في اجتماعه مع مجلس الأمناء، المشكلات التي تواجهها المدينة على الصعيدين الصناعي والتنموي، بحضور الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محيي حافظ، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر، والدكتور أيمن رضا عبدالله، أمين عام الجمعية، والمهندس محمود سلطان، والمستشار أحمد عبد ربه، وكيلي المجلس.
يعقب لقاء رئيس الوزراء بمجلس الأمناء لقاءً بأعضاء جمعية المستثمرين، لمناقشة المشكلات الاستثمارية التي تواجه قطاعي الصناعة والاستثمار بالمدينة.
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