محافظ شمال سيناء يدشن مبادرة "وسطية الإسلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

أطلق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء مبادرة "وسطية الإسلام"، لنشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ خلال حفل تكريم المشاركين في حملة محمد رسول الإنسانية، بمجمع إعلام العريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات أن مبادرة وسطية الإسلام ليست بمشاركة أئمة وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، بل بمشاركة الجميع وعلى رأسهم الآباء والأمهات وكل مواطن يعيش على أرض المحافظة.

أشار "شوشة" إلى أهمية مبادرة "وسطية الإسلام" في محافظة شمال سيناء لما شهدته من أحداث على مدار السنوات الماضية بسبب التشدد الديني بالرغم من أن الدين الإسلامي يدعو إلى الوسطية وعدم التشدد مطالبًا بتشجيع المبادرة في مختلف مناطق وقرى وتجمعات شمال سيناء، لأنها محافظة اكتوت بنيران الإرهاب.

ووجه المحافظ الشكر إلىي القائمين والمشاركين في حملة رسول الإنسانية والتي تم تنفيذها في شهر ربيع الأول بمناسبة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مختلف المساجد ومراكز الشباب والمدارس والتجمعات، برعاية من وزارة الأوقاف.