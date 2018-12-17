وزير التعليم ينفي رفض الأزهر تطبيق النظام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رفض الأزهر تطبيق النظام الجديد في المعاهد الأزهرية.

وأكد شوقي، خلال كلمته بمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، المنعقد الآن بمدينة الغردقة، أن مؤسسة الأزهر تمضي قدمًا مع التطورات التي تشهدها العملية التعليمية، نافيا أي إشاعات حول رفض الأزهر للنظام الجديد.

وأضاف وزير التعليم: "نظام التصحيح للاختبارات الشهرية والنهائية سيتم بطريقة إلكترونية لإنهاء أزمةً التظلمات التي نعاني منها بعد كل اختبار خاصة في الثانوية العامة"، موجها الشكر إلى وزارة الاتصالات على الجهود التي قامت بها لرفع قدرة شبكات الإنترنت في المدارس، وقال إن سرعة الإنترنت حاليا في المدارس أصبحت حاليا أسرع من أي مكان آخر.

وأوضح أن الشبكات الداخلية انتهت تماما في 1300 مدسة وما تبقى حوالى 1000 مدرسة وبذلك تكتمل المنظومة في جميع المدارس الثانوية.

وطالب وزير التربية والتعليم أولياء الأمور والمدرسين بضرورة الدخول على موقع "بنك المعرفة"، للاطلاع والاستفادة من حجم المعلومات الهائل الذي يوفره البنك في مختلف فروع العلوم الإنسانية.

وأوضح أن البنك أيضًا يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الطلاب لأنه يعطي نفس المعلومات في أي وقت وبدون مقابل، كاشفًا أن دولة الإمارات العربية قررت الاستعانة بالتجربة المصرية في بنك المعرفة وإنشاء بنك معرفة عربي على غرار النموذج المصري.

كانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، افتتحت اليوم، مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بمدينة الغردقة بمشاركة 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا مقيمًا بالخارج من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وكذلك التعليم الفني لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل، والاستعانة بالعقول والخبراء المصريين بالخارج لبحث إمكانية تطبيق أفكارهم وتجاربهم في خطة التنمية وتطوير التعليم، إضافة إلى بحث جهود تأهيل المعلم ورفع المستوى المهني وكذلك آليات النشر العلمي ودور خبرائنا بالخارج في دعم ترتيب الجامعات المصرية دوليا.

وجدير بالذكر أن وزارة الهجرة تخلق من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة في مجال التعليم والبحث العلمي والتعليم الفني لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.

ويأتي انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" تماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري 2030 التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخلق وزارة الهجرة من خلاله منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة في مجال التعليم والبحث العلمي والتعليم الفني لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.