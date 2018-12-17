منحة رئاسية لتنفيذ مشروعات تجميل وتطوير شامل لمدينة العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء مراعاة مشروع تطوير مدينة العريش تحقيق السيولة المرورية، وتوفير أماكن انتظار، وخدمات عاجلة للمواطنين إلى جانب مراعاة الطابع الجمالي لمدينة العريش العاصمة .

أعلن المحافظ في لقائه مع أعضاء جهاز تعمير شمال سيناء المنفذ للمشروع أنه يجب التنسيق مع مختلف الجهات ومراجعة المشروع المقترح قبل البدء في تنفيذه حتى يمكن تلافي أية أخطاء محتملة، والاهتمام بميدان السادات "الرفاعي" باعتباره ملتقى رئيسي في وسط المدينة، يضم خدمات متعددة تجارية واقتصادية وغيرها علاوة على وجود مدرسة ومسجد وتوفير أماكن انتظار للسيارات وأماكن أخرى لتقديم الخدمات السريعة، فضلًا عن تحقيق السيولة المرورية للسيارات، وتوفير ممرات للمواطنين، وسير المشاة وأماكن للاستراحات، وكذا الاهتمام بباقي الميادين والشوارع الرئيسية في المدينة بما يحقق الطابع الجمالي والبيئي لها.

أصدر المحافظ توجيهاته للجهة المنفذة واستشاري المشروع بمحاولة إقامة دورات مياه عمومية في ميدان السادات، وتجميع مواقف السيارات خارج الميدان، وإيجاد خط سير للسيارات النقل بعيدًا عن السيارات الأخرى، وتنظيم عمليات دخولها وخروجها من وإلى المدينة والطريق الدولي عبر الطريق الدائري .

كما أصدر تعليماته بتشكيل لجنة من مجلس المدينة وجهاز التعمير المنفذ واستشاري المشروع للمرور على الطبيعة ومعاينة الميادين والشوارع ومنطقة الكورنيش المقرر تطويرها، وإعادة تصميم المشروع بما يحقق التنفيذ الجيد وتلبية احتياجات التطوير ويتمشى مع الواقع .

فيما أكد المهندس مصطفى عايش، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء تصوّر مقترح للمشروع بعد تعديله، وفقًا للاجتماعات السابقة، وتولى استشاري المشروع توضيح النقاط المهمة .

أعلن المهندس مصطفى عايش، رئيس منطقة تعمير شمال أن المشروع مقدم منحة رئاسية لأهالي العريش بسبب الظروف التي واجهوها، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى في مشروع تطوير مدينة العريش تشمل تطوير 5 ميادين هي: الرفاعي والنصر والساعة وبنك القاهرة والعتلاوي إلى جانب تطوير مدخل مدينة العريش الغربي من بوابة العريش، حتى الطريق الدائري، علاوة على تطوير شارع الفاتح والكورنيش البحري.