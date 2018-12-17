السفير المصري الجديد في الخرطوم يقدم أوراق اعتماده للرئيس البشير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

سلّم السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، الإثنين، أوراق اعتماده سفيرًا لدى السودان وذلك أمام الرئيس عمر البشير.

ونشرت وزارة الخارجية بيانا عبر صفحتها الرسمية، أشار إلى أن السفير المصري نقل تحيات الرئيس السوداني عمر البشير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى التوجيهات الصادرة إليه من القيادة السياسية المصرية بمراعاة مصالح البلدين الشقيقين من منطلق أن أمن واستقرار وتنمية السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار وتنمية مصر.

وأكد السفير المصري بالخرطوم اعتزامه العمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة التكامل في كافة المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى كالربط الكهربائي والاتصال بين خطوط السكك الحديدية، والانتاج المشترك لعدد من الصناعات الهامة مثل البتروكيماويات والانتاج الزراعي والحيواني، فضلاً عن التدريب والتعليم وزيادة المنح الدراسية للأخوة والأبناء من السودان الشقيق في المعاهد والكليات الأزهرية.

من جانبه، أكد الرئيس البشير خلال اللقاء على التوجه السوداني الكامل لدعم علاقات الدولتين في كافة المجالات، وعلى توجيهاته لكافة الجهات السودانية في هذا الصدد في ضوء حرص السودان الشقيق على تعزيز وتطوير الروابط التاريخية والاستراتيجية مع مصر، وأن الهدف الأسمى من كافة أوجه التعاون بين البلدين هو خدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء من الجانب السوداني كل من وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، ووزير شئون رئاسة الجمهورية، ومديري إدارة مصر وإدارة المراسم بوزارة الخارجية، فضلاً عن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في الخرطوم.