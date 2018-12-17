الصين: تصريحات أمريكا وكندا حول احتجاز مسؤولة "هواوي" احتقار للقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين (أ ش أ)

انتقدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بأن احتجاز المسؤولة التنفيذية في شركة "هواوي" الصينية منج وانزهو يتوافق مع القانون والمعاهدات الدولية، قائلة: "إن ذريعتهما تعكس تجاهلهما للحقائق واحتقارهما للنظام القانوني".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ اليوم، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الكندي خلال الحوار الوزاري بين الولايات المتحدة وكندا "2+2" بأن بلاده احتجزت مسؤولة تنفيذية صينية بارزة وفقا لمبادئ سيادة القانون والتزامات المعاهدات الدولية، وأن الولايات المتحدة وكندا دولتان تلتزمان بسيادة القانون وقواعد القانون الدولي، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي إن احتجاز مواطنين كنديين في الصين غير قانوني وأمر غير مقبول وينبغي الإفراج عنهما.

وقالت يينغ "بعد وقوع هذا الحادث (احتجاز مسؤولة هواوي)، كان من المدهش أن تدعي الولايات المتحدة وكندا أنهما التزمتا بالقانون والقواعد. إن ذريعتهما الرائعة تعكس تجاهلهما للحقائق واحتقارهما للنظام القانوني، ما يفضحهما أمام العالم".

وأضافت يينغ أن العديد من المواطنين الكنديين أرسلوا رسالة إلى السفارة الصينية في كندا أو وجهوا انتقادات مباشرة للحكومة الكندية من خلال وسائل الإعلام الكندية، قائلين: إن الممارسة الكندية غير معقولة وغير قانونية، كما أصدر العديد من الأمريكيين بيانات علنية تشير إلى جوهر هذه المشكلة وأضرارها.

وحثت يينغ كندا على تصحيح أخطائها على الفور، وإطلاق سراح المواطنة الصينية وحماية حقوقها ومصالحها، كما حثت الولايات المتحدة بشدة على سحب مذكرة توقيف المواطنة الصينية فورا.