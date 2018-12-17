سيف بريدج تنقل الشهادات البحرية إلى عصر رقمي جديد مع حل ماي سيرت

هامبورج، ألمانيا -الاثنين 17 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – قامت "سيف بريدج" بتوسيع مجموعة منتجاتها مع إطلاق "ماي سيرت"، وهي منصة رقمية مبتكرة قائمة على تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" لتوفير بيئة إلكترونية آمنة وتحديث نظام إصدار الشهادات البحرية بكامله.

يتولى حل "ماي سيرت" ربط ثلاثة جهات رئيسة فاعلة في هذا القطاع هي، الجهات التي تصدر الشهادات؛ وحاملي هذه الشهادات والملّاحين الذين يحملون هذه الشهادات ويحتاجون إليها في عملياتهم اليومية؛ والمدققين، الذين يمكن أن يكونوا أي شخص يرغب في التحقق من صلاحية هذه الشهادات.

يُعدّ "ماي سيرت" الحل المثالي الذي يسمح للمستخدمين من المهنيين بإدارة دورة حياة الشهادات من خلال التحكم بها بشكل آمن إنطلاقاً من منصة واحدة، متوافرة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة في أي مكان حول العالم.

وفي معرض تعليقه على هذا الحل المبتكر، قال الدكتور فيل بيلتشر، المدير البحري في الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات المستقلين "إنترتانكو": "شاهدنا بأم العين كيفية عمل حل ’ماي سيرت‘ المقدّم من ’سيف بريدج‘ خلال فعاليات منتدى التفتيش البحري للملّاحين في الفلبين. وقد عمل النظام بشكل مثالي، بحضور أكثر من ألف من الملّاحين؛ وحرص على تزويد جميع المشاركين بشهادات الحضور بطريقة فعالة ودقيقة وفي الوقت المناسب."

ومع تحول العملية الى عملية رقمية خالية من الورق، يساهم حل "ماي سيرت" بنقل قطاع النقل البحري خطوة إلى الأمام نحو مستقبل أخضر، وبالتالي، المساعدة على حماية البيئة.

من جانبها، قالت فرانسز باسكرفيل، الأمين العام للجنة الدولية الراديوية البحرية ("سي آي آر إم"): "يتميز أعضاء اللجنة الدولية الراديوية البحرية بأنهم دائماً في طليعة التطور التكنولوجي في قطاع النقل البحري حول العالم. ويعتبر إيجاد الوسائل الجديدة لضمان السلامة والأمن أمراً حيوياً لهذا القطاع، لذا، ترحب اللجنة الدولية الراديوية البحرية بالابتكار التقدمي من أجل المساعدة في محاربة المزيد من التآكل البيئي."

في ما يلي أبرز مزايا حل "ماي سيرت":

تساهم إمكانية الربط المباشر بين الجهات المصدرة للشهادات وحاملي الشهادات والمدققين بتوفير درجة أكبر من مستويات التحكم والثقة لجميع الشهادات والأشخاص المعنيين؛

يسمح التخزين الآمن، والأمان المطلق بنسبة 100 في المائة عبر الإنترنت، بالقضاء على إمكانية تزوير الشهادات من خلال التوقيعات الإلكترونية أو الرقمية؛

يسمح هذا الحل بالتقليل من الأخطاء، لأنه يمكن تصحيح أي خطأ بسهولة في هذا النظام الفريد من نوعه، من دون عرقلة تدفق الوثائق؛

يسمح التواصل الأفضل بين الجهات المصدرة والملاّحين بتوفير ميزة الاستجابة الأوضح والأسرع .

يتميز الحلّ بالكفاءة التشغيلية المحسّنة التي تأخذ في الاعتبار أن جميع الأطراف المشاركة هي جزء من منصة واحدة، مما يقلل بشكل كبير من عبء العمل ويحرر الوقت .

تخطط "سيف بريدج" لطرح وحدة إضافية لحلّ "ماي سيرت"، وهي "المنظم". ستسمح هذه الميزة للشركات باختيار تطبيق واحد لجمع وتنظيم شهادات جميع السفن والبحارة والتحقق منها. كما سيسمح بإعداد الإشعارات ووظائف مفيدة أخرى، قابلة للدمج بسهولة مع تطبيقاتها الداخلية.

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