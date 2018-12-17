الان تتابع ضبط 80 ألف حبة مخدر داخل صندوق كان في طريقه من تركيا إلى قطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عثرت فرق الأمن التركية على 80 ألف حبة مخدر يبلغ وزنها 12 كيلو و918 جراما داخل صندوق كان في طريقه من شركة شحن بمدينة إسطنبول إلى قطر. ووفقا لصحيفة زمان التركية المعارضة فإن فرق مكافحة جرائم المخدرات في إسطنبول تلقت بلاغا عن إرسال مواد مخدرة من شركة شحن في منطقة كوتشوك شكمجه إلى قطر. وداهمت الفرق الأمنية مكتب الشحن، حيث عثرت على المخدرات في الجزء الداخلي لصندوق خشبي كان في طريقه من شركة شحن بمدينة إسطنبول إلى قطر.

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