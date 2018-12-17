الان تتابع في حدث نادر.. انضمام أول رجل دين مسلم إلى سلاح الجو البريطاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم سلاح الجو الملكي بالجيش البريطاني، للمرة الأولى مرشدًا دينيًّا مسلمًا؛ وذلك بعد تخرجه في كلية كرانويل للقوات الجوية، وفقا لصحيفة “إنديان إكسبريس”.

علي عمر هو اسم المرشد من دولة كينيا، وحصل على درجة الماجستير في دراسات الترجمة بجامعة بورتسموث، وحصل على رتبة ملازم طيار بعد تخرُّجه.

الموقع ذكر أن المرشد الجديد سيُكلَّف بتقديم الدعم الروحي والرعاية الاجتماعية للجنود والملاحين المسلمين وعائلاتهم.

بجانب عمر هناك مانديب كور التي من البنجاب، واختيرت لتكون أول مرشدة للسيخ، فيما كانت تدرس للحصول على الدكتوراه في الهندسة بالمملكة المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي للقوات الملكية البريطانية -في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- صور الضباط الجدد في كلية “كرانويل” بإنجلترا، قائلًا: “للمرة الأولى في القوات الجوية الملكية البريطانية، مسلم وسيخية، تخرَّجا مرشدَين دينيين، بعد حصولهما على التدريب الأوَّلي للموظفين في كلية كرانويل للقوات الجوية”.

ووفقًا لموقع القوات الجوية، كان المرشدان المسلم والسيخية، ضمن 5 مرشدين من ديانات أخرى تخرَّجوا جميعًا ضمن دفعة شملت 140 من الضباط العسكريين، وسيتم تكليفهم في فروع مختلفة بعد التدريب الرسمي موظفي احتياط.