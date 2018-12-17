القبض علي عمال السكك الحديدية التركية بعد حادث قطار أنقرة

ألقت القوات التركية القبض على ثلاثة من عمال السكك الحديدية، بعد قرار المحكمة، حيث كانوا قد احتجزوا في وقت سابق في سياق التحقيق في حادث اصطدام قطار فائق السرعة في أنقرة.

ذكرت قناة "إن تي في" أن من بين الذين ألقي القبض عليهم مراسل ومراقب، الذين قدموا شهادات مسبقًا في مكتب المدعي العام الذي أمر بالقبض عليهم.

وفي وقت سابق، أكد حاكم ولاية أنقرة واصب شاهين، مقتل 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حادث اصطدام قطارين في المدينة.

كما وأكدت كذلك وزارة المواصلات التركية في بيانها أن سبب الحادث هو "اصطدام القطار بقاطرة من المفترض عدم وجودها على هذا المسار".

ويعيد حادث اليوم للأذهان الحادث المشابه الذي وقع في تموز/ يوليو من هذا العام، وقتل فيه 20 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من 300 آخرين على إثر خروج قطار عن مساره بولاية تكيرداغ، الواقعة شمال غربي تركيا.