مصر تنفي سحب سفيرها هشام بدر في إيطاليا

نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، سحب سفير القاهرة في روما هشام بدر، مؤكدًا ممارسة السفير لمهام عمله بشكل طبيعي.

واعتبر "حافظ" أن ما نُشر من توقعات بعودة السفير المصري في روما إلى القاهرة قريباً، عارية تماماً عن الصحة.

وناشد حافظ وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة وتجنب الاستناد إلى مصادر مجهولة، والإلتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحافى والإعلامي.

وكانت الخارجية الإيطالية استدعت السفير المصري في روما قبل أسبوعين بسبب قضية الطالب جوليو ريجيني.