حريق في الهند يسفر عن قتل 10 أطباء ومرضي

أفاد مسؤولون في الشرطة الهندية اليوم الاثنين، باندلاع حريق كبير في مستشفىً حكومي بمومباي الساحلية، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وشب الحريق في الطابق الرابع من مستشفى شركة التأمين الحكومية "ذا إمبلوييز ستيت إنشورانس كوبوراشن" في منطقة أنديري بمومباي، في وقت متأخر من ظهر اليوم الإثنين، حسب وسائل الإعلام المحلية.

وأعلن المتحدث باسم شرطة مومباي مانغوناث سينغ السيطرة على الحريق، ولكن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأكدت مصادر هندية أن الحريق خلف 10 قتلى على الأقل.

وتابع المتحدث باسم الشرطة "ربما لا يزال هناك بعض المرضى المحاصرين في الداخل، أين يواصل رجال الإطفاء والشرطة أعمال الإنقاذ".

وذكرت شبكة "إن دى تى فى" الهندية الإخبارية أن هناك 10 عربات إطفاء في الموقع تعمل على إخماد الحريق.

وأضاف سينغ أن سبب الحريق لم يتحدد بعد.