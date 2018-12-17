شكرا لقرائتكم معدلات السمنة في مصر.. الأرقام مخيفة والسيسي يتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال افتتاحه لمشروعات خدمية وتنموية بمصر، السبت، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شارة البدء لمواجهة ومكافحة السمنة في مصر.

وأكد السيسي أن الأرقام التي كشفت عنها مبادرة 100مليون صحة، وتم في مرحلتها الأولى إجراء الكشف الطبي على 17 مليون مواطن مصري من بين 100مليون تستهدفهم الحملة وهم عدد سكان مصر كانت كبيرة، مطالباً بضرورة عودة الرياضة للمدارس والجامعات وتدريس مادة التربية الرياضية وعودة حصة الألعاب لمواجهة التقزم والسمنة وضعف العضلات وزيادة الوزن.

من جانبها كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، أنه تم إجراء مسح صحي لـ 17 مليون مواطن خلال المرحلة الأولى، والجزء الأول من المرحلة الثانية وتبين أن 75% من المصريين يعانون من زيادة الوزن بدرجات مختلفة منهم 35% وزنهم فوق الطبيعي و33% يعانون من السمنة و6% يعانون من السمنة المفرطة.



لماذا يعاني المصريون من السمنة، وما أسباب ارتفاعها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

الدكتور أحمد رامي استشاري السمنة يؤكد لـ"العربية.نت" أن أسباب ارتفاع معدل السمنة في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة يرجع للتطور التكنولوجي، وابتعاد المصريين عن ممارسة الرياضة، والجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة ووسائل الاتصالات والتكنولوجيا، وعدم ممارسة الأنشطة التي كانت تساعد على حرق الدهون مثل المشي، مضيفاً أنه حتى وسائل الترفيه التي كانت تعتمد بشكل كبير على الحركة، تم استبدالها الآن بالألعاب الإلكترونية.

ويشير الدكتور رامي إلى أن مرض السمنة ينقسم إلى السمنة المرضية والتي تكون ناتجة عن أمراض وراثية أو نتيجة تناول عقاقير تحتوي على مادة الكورتيزون لمدة طويلة، مؤكداً أن السمنة المرضية ترجع أيضاً إلى قلة كفاءة عمل الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون في الجسم، لأنه في حالة خمولها أو نشاطها الزائد تسبب مشاكل في الوزن سواء بالسمنة أو النحافة.

ويقول إن النوع الآخر من السمنة هي السمنة الفسيولوجية وترتبط بالسلوك الغذائي والحركي للشخص، وتعتمد في أسبابها على تناول النشويات بشكل كبير، وعدم ممارسة أي نوع من الرياضة، و الإفراط في الاعتماد على الوجبات السريعة المليئة بالدهون الضارة.

ويشير استشاري السمنة إلى أن السمنة تسبب الكثير من الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني، وآلام المفاصل والفقرات، والأمراض الجلدية مثل الفطريات، مشيراً إلى أنها قد تسبب الإصابة بالعقم.

ويطالب استشاري السمنة باتباع نظام صحي سليم للوقاية من السمنة من خلال استبدال السكريات بالفاكهة والخضراوات، ومحاولة خفض من مستوى الدهون والسكريات والأملاح في الأغذية المجهزة، والحرص على ممارسة الرياضة بما لا يقل عن 60 دقيقة يومياً.