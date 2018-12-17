شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعدما انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته ووضع مسودته النهائية بالتوافق مع الحكومة، وأعدت تقريرها بشأنه لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه بالجلسة العامة لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى. وفيما يلى نص مشروع قانون العمل وفقا للصياغة النهائية:

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