شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تشكيل لجان الاقتراع والفرز فى الانتخابات التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية للدولة تشكيل لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة فى الانتخابات التكميلية، بالدوائر الثلاثة الخالية من المقاعد وهى زفتى بمحافظ الغربية، وطامية بمحافظة الفيوم، والعريش بشمال سيناء. ومن المقرر أن تجرى فى تلك الدوائر الانتخابات يومى 19 و 20 ديسمبر الجارى، بعد أن عقدت يومى 15 و 16 ديسمبر فى الخارج.

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