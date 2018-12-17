السيسي: لدينا 5 ملايين لاجئ ولن نسمح بخروجهم ليكون مصيرهم الفقدان فى البحر

اليوم السابع - فيينا - محمد الجالى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أوجه كل التحية والتقدير للشعب النمساوى العظيم وأشكر كل المصريين لاستقبالهم لى أمس واليوم فى درجة حرارة اثنين وثلاثة تحت الصفر وهو امر مقدر لى".
وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفى مع المستشار النمساوى "سيباستيان كورتز"، أن هناك توافقا كبيرا بين مصر والنمسا فى مختلف الموضوعات، وستكون هذه الزيارة نقطة انطلاق فى مسيرة التعاون بين مصر والنمسا.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه ناقش مع مستشار النمسا التعاون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم...
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