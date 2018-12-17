السيسي: عدم استقرار المنطقة يؤثر على أوروبا

اليوم الجديد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن زيارته للنمسا بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من العلاقات بين البلدين.

وأوضح السيسي، خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية «إكسترا نيوز»، أن اللجنة المشتركة سيتم عقدها العام المقبل لصياغة موضوعات التعاون بين البلدين، مضيفًا أنه تم مناقشة، اليوم الاثنين، التعاون مع الجانب النمساوي في التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعية، كذلك تم الحديث عن مشاكل المنطقة في الشرق الأوسط.

وأشار السيسي، إلى أنه يوجد توافق كبير بين الجانبين لدعم الاستقرار والأمن في...