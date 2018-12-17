تأجيل محاكمة نعيم عباس و22 آخرين بقضية تفخيخ سيارات وتفجيرها

اجلت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، استجواب الفلسطيني الموقوف نعيم عباس، بتهمة القيام بأعمال إرهاب وتفخيخ سيارات وتفجيرها، الى الخامس من شهر تموز 2019، بسبب تغيب وكيلة الدفاع عنه المحامية زينة المصري.
ويحاكم نعيم عباس مع 22 آخرين موقوفين وفارين من العدالة، أبرزهم اللبنانية جمانة حميد التي أطلق سراحها ضمن صفقة التبادل مع "جبهة النصرة"، وهي تحاكم غيابيا لتخلفها الدائم عن المثول أمام المحكمة، والفلسطيني توفيق محمد طه، في تهمة "الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح، بقصد القيام بأعمال ارهابية بواسطة السيارات المفخخة والصواريخ، ومحاولة قتل أكبر عدد من المدنيين الأبرياء، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتزوير مستندات سورية وبطاقات هوية لبنانية، والاتجار بالأسلحة الحربية والصواريخ".
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