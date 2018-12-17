تأجيل محاكمة نعيم عباس و22 آخرين بقضية تفخيخ سيارات وتفجيرها

اجلت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، استجواب الفلسطيني الموقوف ​نعيم عباس​، بتهمة القيام بأعمال إرهاب وتفخيخ سيارات وتفجيرها، الى الخامس من شهر تموز 2019، بسبب تغيب وكيلة الدفاع عنه المحامية ​زينة المصري​.

ويحاكم نعيم عباس مع 22 آخرين موقوفين وفارين من العدالة، أبرزهم اللبنانية ​جمانة حميد​ التي أطلق سراحها ضمن صفقة التبادل مع "​جبهة النصرة​"، وهي تحاكم غيابيا لتخلفها الدائم عن المثول أمام المحكمة، والفلسطيني توفيق محمد طه، في تهمة "الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح، بقصد القيام بأعمال ارهابية بواسطة السيارات المفخخة و​الصواريخ​، و​محاولة قتل​ أكبر عدد من المدنيين الأبرياء، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، و​تزوير مستندات​ سورية وبطاقات هوية لبنانية، والاتجار بالأسلحة الحربية والصواريخ".