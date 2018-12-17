الحريري التقى قائد اليونيفيل:على المجتمع الدولي لجم التصعيد الاسرائيلي

أكّد رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أنّ "لبنان متمسّك بالتطبيق الكامل للقرار 1701، واحترام الخط الأزرق على حدوده الجنوبية".
ولفت خلال لقائه قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال ستيفانو ديل كول، في "بيت الوسط"، أنّ "الجيش اللبناني المولج وحده الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه يتعاون مع قوات "اليونيفيل"، وسيقوم بتسيير دوريات لمعالجة أي شائبة تعتري تطبيق القرار 1701 من الجانب اللبناني"، مركّزًا على أنّ "على الأمم المتحدة أن تتحمّل مسؤوليّاتها في مواجهة الخروقات اليومية الّتي تقوم بها إسرائيل للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية".
ورأى الحريري أنّ "التصعيد في اللهجة الإسرائيلية تجاه لبنان لا يخدم مصلحة الهدوء المستمر منذ أكثر من 12 عامًا، وأنّ على المجتمع الدولي أن يلجم هذا التصعيد لمصلحة احترام الخط الأزرق والتطبيق الكامل للقرار 1701".
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