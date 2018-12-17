الحريري التقى قائد اليونيفيل:على المجتمع الدولي لجم التصعيد الاسرائيلي

أكّد رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​، أنّ "​لبنان​ متمسّك بالتطبيق الكامل للقرار 1701، واحترام ​الخط الأزرق​ على حدوده الجنوبية".

ولفت خلال لقائه قائد قوات ​الأمم المتحدة​ العاملة في لبنان (​اليونيفيل​) الجنرال ستيفانو ديل كول، في "بيت الوسط"، أنّ "​الجيش اللبناني​ المولج وحده الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه يتعاون مع قوات "اليونيفيل"، وسيقوم بتسيير دوريات لمعالجة أي شائبة تعتري تطبيق ​القرار 1701​ من الجانب اللبناني"، مركّزًا على أنّ "على الأمم المتحدة أن تتحمّل مسؤوليّاتها في مواجهة الخروقات اليومية الّتي تقوم بها ​إسرائيل​ للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية".

ورأى الحريري أنّ "التصعيد في اللهجة الإسرائيلية تجاه لبنان لا يخدم مصلحة الهدوء المستمر منذ أكثر من 12 عامًا، وأنّ على ​المجتمع الدولي​ أن يلجم هذا التصعيد لمصلحة احترام الخط الأزرق والتطبيق الكامل للقرار 1701".