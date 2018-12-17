المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتابع ازالة التعديات عن حرم قناة القاسمية في الصرفند

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان لها عن "متابعة اعمال ازالة التعديات، عن حرم قناة القاسمية في ​الصرفند​ والتابعة لمشروع الليطاني.علما ان اعمال ازالة التعديات قد بلغت مرحلة متقدمة حيث تم الانتهاء من هدم اكثر من 20 محل تجاري و 15 وحدة سكنية، كانت تصب صرفها الصحي في مشروع الري، ويتوقع ان تنتهي خلال اليومين المقبلين، ليصار الى تسوية الارض، و تسييج حرم القناة".

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