النشرة: لقاء اللواء ابراهيم باللقاء التشاوري غدا سيتمخض عنه اسم الوزير

كشفت مصادر عبر "النشرة" عن إمكانية حصول لقاء بين أعضاء اللقاء التشاوري ومدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم يوم غد، مشيرة إلى أنه بعد الإقرار في الحق بالمشاركة من المفترض أن يجتمع اللقاء للبحث في الاسم الذي من المفترض أن يمثله في الحكومة المقبلة، واكدت بأن هذا الأمر لم يبحث في إجتماع اليوم، خصوصاً أن النائب فيصل كرامي لم يكن حاضراً الا بممثل عنه، اضافت: "ممثل اللقاء في الحكومة لن يكون مجرد رقم بل سيمثل خيار وناخبين".
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