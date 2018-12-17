نشاطات فنية وموسيقية تنتظر اللبنانيين وسط بيروت ليلة رأس السنة

مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة، ازدانت شوارع العاصمة بيروت استعداداً لهذه المناسبة التي ينتظرها اللبنانيون ويتحضرون لها من العام إلى الآخر، ومن يمرّ في اسواق بيروت وساحة الشهداء يلاحظ أن هذه الشوارع لبست حلّة العيد وقد حلّ باكراً مع العروض والفرق الموسيقية التي تقدّم كلّ ليلة.
وعندما تجوب العاصمة وتتوقف للحظات أمام الشجرة والمغارة، تدرك الأهمية التي أولتها بلدية بيروت لهذه المناسبة، وهي قد أطلقت سلسلة احتفالات ميلادية بتنظيم من جمعية "BEASTS" على امتداد شهر كامل.
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