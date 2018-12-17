نشاطات فنية وموسيقية تنتظر اللبنانيين وسط بيروت ليلة رأس السنة

مع اقتراب ​عيدي ​الميلاد​ ورأس السنة​، ازدانت شوارع العاصمة بيروت استعداداً لهذه المناسبة التي ينتظرها اللبنانيون ويتحضرون لها من العام إلى الآخر، ومن يمرّ في اسواق بيروت و​ساحة الشهداء​ يلاحظ أن هذه الشوارع لبست حلّة العيد وقد حلّ باكراً مع العروض والفرق الموسيقية التي تقدّم كلّ ليلة.

وعندما تجوب العاصمة وتتوقف للحظات أمام الشجرة والمغارة، تدرك الأهمية التي أولتها ​بلدية بيروت​ لهذه المناسبة، وهي قد أطلقت سلسلة احتفالات ميلادية بتنظيم من ​جمعية "BEASTS​" على امتداد شهر كامل.

للاطلاع على التفاصيل، أُنقر هنا.