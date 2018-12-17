الناشف: نتمسك بأن تتمثل القوى اللاطائفية لنشهد ولادة حكومة وحدة وطنية

اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي حنا الناشف خلال لقائه في مركز الحزب، وفداً من تجمع العلماء المسلمين برئاسة الشيخ حسان عبد الله، "أننا ومنذ أشهر عديدة ونحن ندعو إلى التسريع بتشكيل الحكومة لأن البلد من دون حكومة في حالة بلا توازن، والحكومة يجب أن تضم كل الأطراف وأن تلبي المطالب المحقة لكافة شرائح الشعب." مؤكدا ان "نحن لا نخضع للمعايير الطائفية، لأن حزبنا هو حزب علماني وله باع طويل في الحياة السياسية وفي احداث التغيير المطلوب في المجتمع.، ولذلك نتمسك بأن تتشكل الحكومة على أساس المعايير الوطنية وأن تتمثل القوى اللاطائفية وفي مقدمها حزبنا، لنشهد ولادة حكومة وحدة وطنية.
ورداً على سؤال حوال تهديدات اسرائيل للبنان بذريعة الأنفاق، أكد الناشف أن "إسرائيل عدو يحتل أرضنا ويشرد شعبنا وينكّل به ويهدد وجودنا، ومن حقنا أن نقاوم هذا العدو الغاصب ونحاربه بكل ما أوتينا من قوة، وعلى العالم أجمع أن يدين عدوانية اسرائيل واجرامها".
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