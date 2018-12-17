إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الفلسطينيةن في بيان، عن "إصابة فلسطينيين اثنين برصاص ​الجيش الإسرائيلي​، فيما أصيب قرابة 20 آخرين بالاختناق والرصاص المطاطي". وأصيب الفلسطينيان أثناء المشاركة في الحراك البحري الـ20 شمال ​قطاع غزة​ للمطالبة بكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 11 عاماً.

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