الحلبوسي أشاد بدور السعودية الذي أسهم بدعم العراف في حربه ضد الإرهاب

أشاد رئيس مجلس النواب ​العراق​ي، ​محمد الحلبوسي​، بـ"العلاقات الثنائية بين ​السعودية​ والعراق في شتّى المجالات"، مؤكّدًا "وحدة المصير والتاريخ، والترابط الجغرافي والثقافي بين البلدين".

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنّ "الحلبوسي أعرب بعد لقائه رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض، عن تطلّعه إلى مستقبل متطوّر في طبيعة هذا التعاون بين السعودية والعراق، بما ينعكس إيجابًا على الشعبين الشقيقين. وركّز على أنّ العراق في المرحلة المقبلة المتعلّقة بالبناء والإعمار تتطلّب تعاون الأشقاء والأصدقاء، وعلى رأسهم السعودية".

وبيّنت أنّه "لفت إلى دور السعودية الكبير الّذي أسهم في دعم العراق في حربه ضدّ التنظيمات الإرهابية، وبخاصّة تنظيم "داعش"".