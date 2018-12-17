السيسي: لدينا 5 ملايين لاجئ لم نبتز أي دولة بشأنهم

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أن "مصر كانت وما زالت تتمتع بالالتزام الأخلاقي والإنساني تجاه المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين"، مشيراً إلى أن "مصر لديها ما يقرب من 5 ملايين لاجئ، لم تزايد عليهم ولم تبتز أي دولة بشأنهم، ويتم التعامل معهم على أنهم مواطنون، ومن حقهم أن يجدوا فرصة".

وأوضح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع مستشار ​النمسا​ ​سباستيان كورتس​، أن "الـ5 مليون و11 ألف خلال 2018 موجودين، ولم نسمح لهم بالتحرك تجاه ​أوروبا​، ولم يخرج قارب واحد على متنه مهاجرون، لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الغرق في البحر، هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ".