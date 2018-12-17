السيسي: لدينا 5 ملايين لاجئ لم نبتز أي دولة بشأنهم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "مصر كانت وما زالت تتمتع بالالتزام الأخلاقي والإنساني تجاه المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين"، مشيراً إلى أن "مصر لديها ما يقرب من 5 ملايين لاجئ، لم تزايد عليهم ولم تبتز أي دولة بشأنهم، ويتم التعامل معهم على أنهم مواطنون، ومن حقهم أن يجدوا فرصة".
وأوضح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع مستشار النمسا سباستيان كورتس، أن "الـ5 مليون و11 ألف خلال 2018 موجودين، ولم نسمح لهم بالتحرك تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد على متنه مهاجرون، لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الغرق في البحر، هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ".
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