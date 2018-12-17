"أنصار الله" تطلق أربعة صواريخ "زلزال" باتجاه جيزان

ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) أن قوات الجيش و​اللجان الشعبية​ التابعة للحركة أطلقت 4 ​صواريخ​ على تجمعات للجيش السعودي شرق الخوبة في ​جيزان​ ​السعودية​. وعلى صعيد آخر، أكدت القناة أنه تم "انكسار زحفين واسعين للجيش السعودي على مواقع "أنصار الله" قبالة منفذ علب استمر ساعات مسنوداً بغطاء جوي".

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