مسؤول روسي: سنعارض الوجود الأميركي في البحر الأسود

أكد رئيس ​لجنة الدفاع​ في ​مجلس الدوما الروسي​ ​فلاديمير شامانوف​ أن "​روسيا​ ستعارض الوجود الأميركي في البحر الأسود".

وأوضح شامانوف تعليقا على تصريح المبعوث الأميركي الخاص إلى ​أوكرانيا​ كورت فولكر الذي رأى أنه "على ​واشنطن​ النظر في إمكانية زيادة وجودها في البحر الأسود"، أنه "لن يؤدي هذا القرار إلى أي شيء سوى زيادة حدة الوضع في تلك المنطقة (البحر الأسود)، لذلك، أولاً وقبل كل شيء، سنعارض ذلك بكل طريقة، بما في ذلك اتخاذ تدابير مناسبة والتركيز على وسائل هجومية لتدمير هذه المجموعات".