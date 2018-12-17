حملات مكبرة في القاهرة والفيوم والغربية وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت مديريات أمن القاهرة، الفيوم، الغربية، وأسوان، حملات أمنية وانضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.

وأسفرت نتائج حملة مديرية أمن القاهرة - في مجال المرافق - عن تنفيذ 535 إزالة إدارية، وتحرير 90 محضر إشغال طريق، وتحرير 57 محضر إدارة بدون ترخيص، تحرير 25 محضر تلوث بيئة، وضبط 24 بائعا متجولا، وتحرير 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتنفيذ 13 قرار إعادة غلق إداري.

وفي مجال المرور، تم ضبط 30 مخالفة طمس لوحات معدنية، و61 مخالفة انتظار خاطىء، و41 مخالفة تعطيل حركة المرور، و100 مخالفة مرورية متنوعة، و243 مخالفة شروط التراخيص، و15 حظر سير النقل، و49 مخالفة قيادة بدون ترخيص، 53 دراجة نارية، وحجز 4 دراجات نارية مخالفة، وحجز 14 مركبة توك توك، وتكبيل 2435 سيارة مخالفة، و4109 مخالفات مرورية متنوعة.

وفي مديرية أمن الفيوم، تم ضبط قطعتي سلاح ناري وذخائر "بدون ترخيص"، وقضية إتجار بالمواد المخدرة، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما في قضايا جنائية، وتنفيذ 993 حكما قضائيا ، و80 قضية تموينية متنوعة ، وتنفيذ 401 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين ، و942 مخالفة وجنحة مرور.

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط قضية سلاح ناري، و22 قضية تموينية متنوعة، 527 مخالفة مرورية، وتنفيذ 380 حكما قضائيا، واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتشديد الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.