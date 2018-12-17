مسؤول سابق بالاتحاد الأوروبي يطالب بوقف التعيينات في الجامعات 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- أ ش أ:

طالب الدكتور منصور المتبولي أستاذ ورئيس قسم أمراض الأسماك بجامعة فيينا ومسئول سابق عن توحيد التعليم الاتحاد الأوروبي، والمشارك في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بوقف التعيينات في الجامعات المصرية لمدة 10 سنوات على الأقل خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه يوجد في جامعة فيينا 34 أستاذا بالجامعة بينهم 4 فقط من النمسا.

وقال المتبولي إنه يسعى لنقل المنظومة الأوروبية في تطوير التعليم إلى مصر، من خلال التطوير الجامعي وكيفية النهوض به، مطالبا بالبدء في تغيير مفهوم الكوادر العلمية بالجامعة.

وأضاف أن تعدد الوظائف والتدرج في الجامعات "معيد – مدرس مساعد، مدرس إلخ" هذا أمر عفى عليه الزمن ولا تصلح للقرن الواحد والعشرين، ولابد أن تكون الجامعات منتجة ولديها أساتذة متخصصين يتم محاسبتهم.

يشار إلى أن المؤتمر خلال يومه الأول يناقش في جلسته الثانية موضوعا بعنوان "معلم، مدرسة، منهج .. رؤية خارج الصندوق"، والجلسة الثالثة موضوعا بعنوان "اسأل الخبراء"، والجلسة الرابعة موضوعا بعنوان "وظائف المستقبل وريادة الأعمال".