السيسي يشارك في منتدى إفريقيا أوروبا عالي المستوى بالنمسا.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- أ ش أ:

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات منتدى إفريقيا - أوروبا عالي المستوى، والذي يفتتح رسميا صباح غد الثلاثاء بفيينا، بحضور المستشار النمساوى سيباستيان كورتس، وزعماء الدول الإفريقيية، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فقى محمد.

ويتضمن برنامج المنتدى وصول الزعماء المشاركين إلى مقر الاجتماعات في السابعة والنصف صباحا، والتقاط الصور التذكارية والفيديوهات، وكلمتي ترحيب من جانب المستشار النمساوي ورئيس الاتحاد الإفريقي بول كاجامي.

وتعقد الجلسة الافتتاحية الساعة العاشرة والنصف صباح الثلاثاء ويتحدث فيها مستشار النمسا، ورئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس المفوضية الإفريقية، ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجانى.

ويجرى الزعماء المشاركون في المنتدى حوارا عالي المستوى تحت عنوان "التعاون في العصر الرقمي" يتعلق بالتعاون بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، يعقبه مؤتمرا صحفيا للمستشار النمساوي ورئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس المفوضية الإفريقية.

وستعقد عدد من الموائد المستديرة على هامش المنتدى تتعلق بقضايا التعاون الإفريقي الأوروبي في مجالات "الزراعة، والتكنولوجيا، وعوائق التعاون الإفريقي الأوروبي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والوظائف في القرن الواحد والعشرين، والاستثمار في المشروعات الجديدة، وربط المدن وتعبئة التمويل لمواجهة تغيرات المناخ بإفريقيا، والوصول إلى الطاقة المستدامة، والحكومة الإلكترونية، وسبل تسريع التجارة الإلكترونية في إفريقيا، والاتصالات بالقارة السمراء".

وسيختتم المنتدى اجتماعاته، مساء الثلاثاء، بإعلان نتائج المناقشات بين الزعماء وكبار المسئولين المشاركين في الاجتماعات.