تقرير " آرثر دي ليتل" يحدّد 200 مليار يورو من فرص التحول الرقمي...

لندن -الاثنين 17 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): نشرت آرثر دي ليتل اليوم تقريرًا بحثيًا يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التكنولوجيا الرقمية في صناعة الاتصالات العالمية. ويُحدد التقرير الرئيسي الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام والالكترونيات 2018 نطاق الفرص الرقمية مدعمًا بتحليل خاص بتقدير المكاسب التي تتأتى عن طريق التكنولوجيا الرقمية والتي تتخطى 200 مليار يورو من التدفقات النقدية الحرة في انتظار شركات الاتصالات التي يمكن أن تتحول رقميًا بنجاح.

يؤكد المسؤولون التنفيذيون في هذه الصناعة والذين قد أدلوا بدلوهم في التقرير على هذه النتائج؛ يُبين التقرير بأن 73٪ أعربوا قائلين إن التكنولوجيا الرقمية سوف تضفي قيمة على أعمالهم التجارية ناهيك عن المزايا الرئيسية، بما في ذلك المرونة الكبيرة والسرعة في أعمالهم فضلًا عن زيادة نمو المشتركين وتوفير التكاليف. من المتوقع أن يتطلب الإنفاق الرأسمالي على مجالات مثل البنية التحتية للجيل الخامس في الاتصالات وإنترنت الأشياء زيادة المعدل السنوي المركب بنسبة 7٪ من عام 2017-2022 وهو الأمر الذي يفوق نمو الإيرادات المتوقعة. وبالتالي، فإن الفشل في التحول الرقمي يُهدد التسليع وانعدام الوساطة، وهو الأمر الذي يجعل شركات الاتصالات غير قادرة على الاستثمار بشكل كافٍ، وكما أفادنا أحد المسؤولين التنفيذيين بعبارة لا مدارة فيها: "إذا أردنا أن نستمر في هذه الصناعة، فلا سبيل إلا إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية."

يُوضح التقرير بأنه قد آن الأوان لاتخاذ موقف حيوي، إذا ما أرادت شركات الاتصالات أن تضمن النجاح مستقبلًا، ومع ذلك، يتطلب التحويل إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية نقلة نوعية، مع التركيز على نقطتين رئيسيتين:

تمكين التكنولوجيا الرقمية - الاستثمار بشكل مناسب لتصبح أكثر نضجا رقميًا

احتضان التكنولوجيا الرقمية-إجراء تغييرات هيكلية كبيرة على التصميم التنظيمي وثقافة الشركات وكذلك كيفية قيامهم بأعمالهم واجتذاب المواهب وتطوير المهارات المناسبة.

وفي الوقت الحالي، لا تزال غالبية شركات الاتصالات في مرحلة مبكرة من النضج الرقمي - حيث يعتقد 33٪ من هذه الشركات أنهم في مرحلة "الرقمية الأساسية"، في حين ثمة 3٪ فقط ممن يعتبروا الأكثر تقدمًا وفي مرحلة "التوسع الرقمي".

ويُبين جوناثان روان شريك آرثر دي ليتل الذي أعد التقرير قائلًا: " تٌقر شركات الاتصالات بينها وبين نفسها تقاعسها عن استخدام التكنولوجيا الرقمية، بالرغم مما تُوضحه دراساتنا من الإدراك الكبير للمزايا المتواجدة بالتحول الرقمي. وحتى الآن، ليس هناك دليل كمي على هذه المزايا، ومع ذلك يُوضح تحليلنا المالي الشامل على أنه يمكن للتحول الرقمي أن يجني "أرباح رقمية" بأكثر من 200 مليار يورو من استحقاقات التدفق النقدي الحر وقد يصل إلى زيادة10 في المائة قبل الفوائد والضرائب. ولجني هذه الأرباح الرقمية، يجب على شركات الاتصالات أن توازن بين التكنولوجيا والتغيير التنظيمي / الثقافي، بالإضافة إلى تبني نهج سريع وشامل."

تم إعداد التقرير الرئيسي الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام والالكترونيات 2018 - في آرثر دي ليتل- (ADL TIME 2018)، عن طريق مقابلات مع أكثر من 100 مسؤول تنفيذي، بالإضافة إلى تحليل عميق للأداء المالي في أكبر 190 شركة اتصالات في العالم، يمكنكم الولوج إليه عن طريق هذا الرابط: www.adl.com/DigitalDividend